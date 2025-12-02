«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Ждем всех на «СКА Арене» на игре против нижегородцев!

«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Торпедо» в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игра пройдет 5 декабря, в 19:30 на «СКА Арене».

По итогам 32 игр драконы расположились на пятой строчке в турнирной таблице Дивизиона Тарасова, набрав 35 очков. Нижегорожцы же идут первыми в Дивизионе Боброва, обладая 43-я очками. Приходите поддержать «Шанхай Дрэгонс» на «СКА Арене»!

