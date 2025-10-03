  • Спортс
Карбери после 1:3 с «Бостоном»: «Овечкин и Фегервары были хороши, они выполнили свою задачу. Сегодня мы немного увлеклись лишними передачами»

Спенсер Карбери высказался о поражении «Вашингтона» от «Бостона» на предсезонке.

«Кэпиталс» уступили «Брюинс» (1:3) в выставочном матче

О возвращении в строй Александра Овечкина и Мартина Фегервары, восстановившихся после травм

«Я считаю, что они были хороши и выполнили свою задачу. На текущем этапе их задачей было войти в игру и почувствовать ее. Ови справился с этим, Марти тоже». 

О действиях «Вашингтона» в атаке

«Мне показалось, что иногда мы делали лишние передачи. Мы немного увлеклись этим. Вы заметили? Мы упустили несколько хороших возможностей для броска». 

Об объединении Овечкина, Мирошниченко и Ильи Протаса в одно звено

«У Овечкина и Мирошниченко есть определенная сыгранность, в центр мы добавили Про. Мы хотели посмотреть, как они будут выглядеть вместе. Я чувствовал, что в таком составе тройка может что-то показать», – сказал главный тренер «Вашингтона». 

Овечкин в 1-м матче предсезонки: 1 бросок, 3 хита, «минус 2» за 21:07 (7:54 – в большинстве) с «Бостоном»

Источник: RMNB
