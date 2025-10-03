Ларионов-младший о 2:3 с «Торпедо» после 2:0: «Когда СКА ведет в третьем периоде, иногда надо попроще сыграть. Лишний раз не дать пас, а забросить в глубину и сыграть на счет»

Игорь Ларионов-младший сказал, что СКА нужно упрощать игру при лидерстве в счете.

В среду СКА проиграл «Торпедо » (2:3 ОТ) в матче FONBET КХЛ. После двух периодов клуб из Санкт-Петербурга вел со счетом 2:0.

- Что случилось в третьем периоде? Растеряли настрой?

– Даже не могу сказать, что растеряли. Мы начали период здорово. Играли в большинстве, могли забить и решить матч в этот момент, но не получилось. Думаю, в этих моментах, когда ведем в третьем периоде, иногда надо попроще сыграть, лишний раз не дать пас, а забросить в глубину и сыграть на счет.

Сейчас только начало сезона. Думаю, все после этого матча поняли, что иногда лучше сыграть попроще, об этом нам сказали и тренеры. Надеюсь, такого больше не будет, мы сделаем выводы и уже в следующем матче, если такой счет будет, уже будем знать, как правильно довести игру до победы, – сказал форвард СКА , забросивший в этом матче первую шайбу в официальных играх за клуб.