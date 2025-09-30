  • Спортс
Хартли о поражении от Минска по буллитам: «Рады, что «Локомотив» переломил такую игру. Были возможности выиграть»

Боб Хартли оценил поражение «Локомотива» от «Динамо» Минск (2:3 ОТ) в КХЛ.

— Не самое лучшее начало от нас. В первом периоде больше смотрели на соперника, во втором начали исправлять ситуацию, но была проблема с удалениями. 

Проигрывая 1:2, команда проявила характер. Третий период был для нас лучшим. В овертайме были хорошие моменты, чтобы забрать дополнительное очко. Хорошая игра для болельщиков.

— Что сказали своим игрокам после неудачного второго периода?

— У нас опытная команда, много ветеранов, которые ведут команду за собой. Важно, как отреагируют хоккеисты, а не то, что ты скажешь. Рады, что удалось переломить такую игру. Были возможности выиграть, — сказал тренер «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
