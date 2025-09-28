Плющев о «Шанхае»: «Совершенно другая команда по сравнению с «Куньлунем». Там собраны интересные хоккеисты под руководством интересного тренера»
Владимир Плющев оценил старт «Шанхай Дрэгонс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда Жерара Галлана набрала 12 очков в 9 играх и занимает 4-е место в Западной конференции.
«Я сразу говорил, что это совершенно другая команда по сравнению с «Куньлунем». Там собраны интересные хоккеисты под руководством интересного тренера. Судя по всему, с ним согласовывали все кандидатуры.
Поэтому команда будет серьезным соперником почти для всех команд КХЛ», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
