Плющев о «Шанхае»: «Совершенно другая команда по сравнению с «Куньлунем». Там собраны интересные хоккеисты под руководством интересного тренера»

Владимир Плющев оценил старт «Шанхай Дрэгонс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда Жерара Галлана набрала 12 очков в 9 играх и занимает 4-е место в Западной конференции.

«Я сразу говорил, что это совершенно другая команда по сравнению с «Куньлунем». Там собраны интересные хоккеисты под руководством интересного тренера. Судя по всему, с ним согласовывали все кандидатуры.

Поэтому команда будет серьезным соперником почти для всех команд КХЛ», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.