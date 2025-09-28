Генменеджер «Анахайма» о 6-летнем контракте Мактавиша на 42 млн долларов: «Мэйсон – ключевой игрок для нашей команды. Мы уверены в его прогрессе»
Генменеджер «Анахайма» высказался о 6-летнем контракте Мэйсона Мактавиша.
«Дакс» подписали с 22-летним форвардом соглашение на 6 лет с кэпхитом 7 миллионов долларов.
3-й номер драфта НХЛ-2021 набрал 140 (60+80) очков и 170 минут штрафа в 229 матчах за калифорнийцев.
«Мэйсон – ключевой игрок нашей команды. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение, подчеркивающее его важность для нашего будущего.
Это одаренный и физически крепкий хоккеист, обладающий духом соперничества и играющий правильно. Мэйсон оказал влияние уже в молодом возрасте, мы уверены в том, что он продолжит прогрессировать и поможет команде достигнуть стабильных успехов», – сказал Пэт Вербик.
