Генменеджер «Анахайма» высказался о 6-летнем контракте Мэйсона Мактавиша.

«Дакс» подписали с 22-летним форвардом соглашение на 6 лет с кэпхитом 7 миллионов долларов.

3-й номер драфта НХЛ-2021 набрал 140 (60+80) очков и 170 минут штрафа в 229 матчах за калифорнийцев.

«Мэйсон – ключевой игрок нашей команды. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение, подчеркивающее его важность для нашего будущего.

Это одаренный и физически крепкий хоккеист, обладающий духом соперничества и играющий правильно. Мэйсон оказал влияние уже в молодом возрасте, мы уверены в том, что он продолжит прогрессировать и поможет команде достигнуть стабильных успехов», – сказал Пэт Вербик .