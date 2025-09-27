  • Спортс
  • Михаил Пореченков о хоккейных фанатах в России: «Страсть немного подугасла. Много грустного происходит в нашей жизни, но унывать нельзя – нужно снова зажечь искру»
Михаил Пореченков заявил, что у хоккейных фанатов в России подугасла страсть.

– Вы ездите по регионам. Чувствуете, что хоккеем болеет вся страна?

– Да, конечно. Может быть, сейчас немного страсть подугасла. И эту искру нужно снова зажечь, чтобы разгорелось пламя. Чтобы еще больше людей знали хоккей, любили его и ходили на матчи. Потому что замечательная игра – настоящая, мужская. Она уже наша, родная.

Это канадский хоккей, но мы забываем про это. И говорим: «Пусть «Красная Машина» еще раз проедет по всем профессионалам и раздавит их!»

– Но это случится, когда сборная России вернется на международный уровень. А нас пока туда не пускают! Уже прокатили мимо Олимпиады-2026 в Италии. Грустно?

– Вообще много грустного происходит в нашей жизни. Но нельзя унывать. Нужно здесь и сейчас создавать свою историю хоккея и соревнований. Надо зажигать своих новых звезд. Есть же пример НХЛ. Они внутри у себя в Северной Америке играют, у них идет прекрасный чемпионат. Почему же нам не сделать так, чтобы и у нас так играли?

У нас есть замечательная КХЛ, есть прекрасные ребята, которые играют здорово. А главное – у нас есть люди, которые этим горят, поддерживают хоккей. Вперед – только к новым победам и вершинам! – сказал народный артист России Михаил Пореченков.

Сергей Доброхвалов: «Молодая аудитория начинает интересоваться КХЛ все больше и больше, посещаемость растет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
болельщики
Михаил Пореченков
