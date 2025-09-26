  • Спортс
Сергей Доброхвалов: «Молодая аудитория начинает интересоваться КХЛ все больше и больше, посещаемость растет»

Сергей Доброхвалов отметил, что КХЛ успешно привлекает молодую аудиторию.

«Вся наша стратегия в последние четыре года направлена на привлечение аудитории, причем молодежной аудитории. Это сложный вызов.

Понимаем, что современной молодежи тяжело сконцентрировать внимание на весь матч, который может длиться более 2,5 часов. Мы идем туда, где находится эта аудитория, применяем разные форматы. У нас это успешно получается, мы видим это по цифрам.

Аудитория у нас растет, посещаемость растет, а молодая аудитория начинает интересоваться КХЛ все больше и больше», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
