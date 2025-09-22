Умер бывший тренер «Нью-Ингленд», отец генменеджера «Сан-Хосе» Бобби Грир. Ему было 82 года
Умер бывший тренер «Нью-Ингленд» Бобби Грир.
Экс-тренер и функционер клубов НФЛ скончался в возрасте 82 лет.
Бобби Грир – отец генерального менеджера клуба НХЛ «Сан-Хосе» Майка Грира и генменеджера клуба НФЛ «Майами» Криса Грира. Ранее он работал в НФЛ в «Пэтриотс», «Хьюстоне» и «Майами».
«Сан-Хосе» выразил соболезнования в связи со смертью Бобби Грира.
«Сан-Хосе» крайне опечален известием о смерти Бобби Грира, отца генерального менеджера «Шаркс» Майка Грира.
Мы выражаем любовь и поддержку Майку и всей семье Грир», – говорится в сообщении клуба НХЛ.
Фото: x.com/SanJoseSharks
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Сан-Хосе»
