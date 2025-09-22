Хоккеисты «Ак Барса», тренеры и Валиуллин посетили церемонию прощания с болельщиком Агафоновым. Кресло фаната на «Татнефть-Арене» остается пустым – клуб обернул его шарфом
Хоккеисты и тренеры «Ак Барса» посетили церемонию прощания с Антоном Агафоновым.
На площадь перед «Татнефть-Ареной» пришли генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, игроки команды и тренерский штаб в полном составе, а также экс-тренеры клуба Сергей Абрамов и Всеволод Елфимов.
Мужчина утонул в свой день рождения, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге.
Место болельщика на домашнем стадионе команды остается пустым. Клуб обернул кресло шарфом и добавил подсветку.
