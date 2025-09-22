Баннер в честь погибшего болельщика «Ак Барса» Агафонова развернули перед игрой с «Металлургом»: «Твоя страсть навсегда в наших сердцах»

«Ак Барс» почтил память болельщика Антона Агафонова.

46-летний мужчина утонул в свой день рождения, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге. Агафонов был болельщиком «Ак Барса ».

Перед игрой FONBET Чемпионата КХЛ с «Металлургом » (1:6) на трибуне «Татнефть-Арене» растянули баннер, посвященный Агафонову. На нем была надпись: «Твоя страсть навсегда в наших сердцах».

Фото: t.me/hc_akbars/38342