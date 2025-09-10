  • Спортс
  • Бабаев о будущем Бурдасова: «Сейчас все говорят: «Подождите 2-3 игры». Как минимум в две трети клубов КХЛ будет доукомплектование, причем неслабое. Это и топ-команд касается»
3

Бабаев о будущем Бурдасова: «Сейчас все говорят: «Подождите 2-3 игры». Как минимум в две трети клубов КХЛ будет доукомплектование, причем неслабое. Это и топ-команд касается»

Шуми Бабаев высказался о будущем форварда Антона Бурдасова.

34-летний форвард находится без контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Барыс». 

– Ведутся ли переговоры с клубами по Бурдасову?

– Сейчас все говорят: «Подождите две-три игры». Поэтому такой момент ожидания. Договоренности есть, но надо подождать.

– Клубам надо провести несколько матчей, чтобы понять, что им нужен новый игрок?

– Доукомплектование будет как минимум в две трети клубов КХЛ, причем неслабое. И это касается не только команд из низа турнирной таблицы, но и топовых.

– Бурдасов хочет играть за топовую команду, которая будет бороться за Кубок?

– У нас нет такого, чтобы команда прям должна бороться за Кубок. Хочется сыграть в хорошем клубе с шансами пройти как можно дальше в плей-офф. Ведь бывает так, что думают, что команда будет бороться за Кубок, а она не проходит первый раунд.

Сейчас хоккей непредсказуемый в этом плане, предугадать нельзя, – сказал агент хоккеиста, ранее выступавшего за «Трактор», СКА, «Авангард», ЦСКА и «Салават». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
возможные переходы
logoКХЛ
logoШуми Бабаев
logoАнтон Бурдасов
