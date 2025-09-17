«Калгари» продлил контракт с Баклундом на 2 года, кэпхит – 3,25 млн долларов. У 36-летнего капитана 1066 матчей за «Флэймс»

«Калгари» и Микаэль Баклунд продлили соглашение на 2 года.

36-летний капитан «Флэймс» будет зарабатывать 3,25 млн долларов за сезон.

Баклунд всю карьеру провел в «Калгари», сыграв 1066 матчей. В прошлом сезоне на счету шведа 76 игр и 32 (15+17) очка.

30 октября 2024 года Баклунд провел свой 1000-й матч в НХЛ, став вторым полевым игроком в истории «Калгари», достигшим этой отметки. Кроме того, он стал 19-м шведом, которому покорилась эта планка.

Форвард был выбран «Калгари » в первом раунде драфта НХЛ 2007 года под общим 24-м номером.