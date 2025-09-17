  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Калгари» продлил контракт с Баклундом на 2 года, кэпхит – 3,25 млн долларов. У 36-летнего капитана 1066 матчей за «Флэймс»
0

«Калгари» продлил контракт с Баклундом на 2 года, кэпхит – 3,25 млн долларов. У 36-летнего капитана 1066 матчей за «Флэймс»

«Калгари» и Микаэль Баклунд продлили соглашение на 2 года.

36-летний капитан «Флэймс» будет зарабатывать 3,25 млн долларов за сезон.

Баклунд всю карьеру провел в «Калгари», сыграв 1066 матчей. В прошлом сезоне на счету шведа 76 игр и 32 (15+17) очка. 

30 октября 2024 года Баклунд провел свой 1000-й матч в НХЛ, став вторым полевым игроком в истории «Калгари», достигшим этой отметки. Кроме того, он стал 19-м шведом, которому покорилась эта планка.

Форвард был выбран «Калгари» в первом раунде драфта НХЛ 2007 года под общим 24-м номером.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Калгари»
деньги
logoКалгари
logoМикаэль Баклунд
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сент-Луис» продлил контракт с Уокером на 2 года. Зарплата 1-го австралийца в НХЛ – 887,5 тысяч долларов в год
сегодня, 17:31
Агент Кузнецова о желаемой зарплате игрока в НХЛ: «Меньше 2,5 млн долларов. Очень комфортные цифры для клубов»
38сегодня, 08:07
Морозов продолжит карьеру в Северной Америке. «Спартак» расторгнет контракт с форвардом на 45 млн рублей из-за допинга («Матч ТВ»)
74вчера, 18:49
Главные новости
Гатиятулин об 1:2 от «Нефтехимика»: «У «Ак Барса» непростой период. У соперников в два раза меньше моментов, но наказывают нас чуть ли не за каждую ошибку. От нас ждут побед, понимаем»
217 минут назад
41-летний Джиордано завершил карьеру и стал тренером в системе «Торонто». У него 577 очков в 1148 матчах в НХЛ и «плюс 129»
433 минуты назад
Заварухин про 0:2 : «Автомобилист» не смог пробить вратаря – Дриджер зацементировал ворота «Трактора». Он переиграл наших нападающих»
1сегодня, 19:22
Торторелла, Хайнс, Куинн – ассистенты Салливана в штабе сборной США на Олимпиаду-2026
2сегодня, 18:56
Фетисов о 40-летии Овечкина: «Пожелал ему выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне. Он этого очень хочет»
1сегодня, 18:42
«Ак Барс» проиграл 4 из 5 матчей сезона – сегодня 1:2 от «Нефтехимика». Команда Гатиятулина – предпоследняя на Востоке
17сегодня, 18:25
КХЛ. «Авангард» победил «Салават», «Трактор» был сильнее «Автомобилист», «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Шанхай» уступил «Адмиралу»
205сегодня, 18:16
Ги Буше после 3:2 с «Салаватом»: «Я 30 лет играю в 11 форвардов, для Северной Америки это привычно. Посмотрите на «Тампу», которая взяла Кубок. Ставить топ-игроков в 4-е звено – нормально»
2сегодня, 17:46
Депутат Свищев о 40-летии Овечкина: «Пожелаем новых рекордов, чтобы закончил карьеру на пике, вернулся в Россию. В политике у него все получится, уверен»
6сегодня, 17:17
Дмитрий Васильев о допинге у Морозова: «Нужно дисквалифицировать пожизненно за тяжелые вещества. Наркотики – зло, это стимулятор для повышения результатов, как и допинг»
7сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Эта сага длится слишком долго. Я решил сфокусироваться на тех ребятах, кто у нас есть»
1сегодня, 19:32
Анкудинов о допинге у Морозова: «Подставил «Спартак», на него возлагали надежды как на одного из ведущих игроков. Это пятно на нашем хоккее»
сегодня, 19:09
Ларионов о «Зените»: «Найдет свою игру, будет показывать хороший футбол, как и СКА. Семак в поиске, сезон длинный, это не спринт – марафон»
3сегодня, 18:35
Булыкин об Овечкине: «Одна из его мечт – как можно дольше играть в хоккей, быть полезным обществу, в какой стране – неважно. Желаю ему здоровья и исполнения всех мечт»
3сегодня, 18:02
«Сент-Луис» продлил контракт с Уокером на 2 года. Зарплата 1-го австралийца в НХЛ – 887,5 тысяч долларов в год
сегодня, 17:31
Каменский о КХЛ: «Идет в правильном направлении. Разрыв между богатыми и бедными клубами уменьшается, каждый может обыграть каждого. Потолок зарплат помогает выравнивать турнир»
сегодня, 15:22
Быков о Кубке Первого канала в Новосибирске: «Хороший подарок болельщикам из регионов России, помимо Москвы и Петербурга. Будет аншлаг – сто процентов»
1сегодня, 15:11
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:4 с «Сибирью»: «Не хочу распыляться, что мы плохие и все плохо. Команда сражалась, очко заработали – будем работать»
сегодня, 14:44
Тамбиев о сухом матче Гуски с «Шанхаем»: «Вратарь играет настолько хорошо, насколько команда. Я буду аккуратен»
1сегодня, 13:37
Галлан о поражении «Шанхая»: «Адмирал» – сильная команда, здорово играет. Они заслуженно победили в двух матчах с нами»
сегодня, 13:13