«Сент-Луис» продлил контракт с Уокером на 2 года. Зарплата 1-го австралийца в НХЛ – 887,5 тысяч долларов в год
«Сент-Луис» заключил новое соглашение с Нэтаном Уокером.
31-летний нападающий подписал контракт на 2 года с общей суммой 1,775 млн долларов, среднегодовая зарплата составит 887,5 тыс.
Уокер провёл 73 матча в регулярном чемпионате за «Сент-Луис» в прошлом сезоне, установив личный рекорд – 16 (8+8) очков. При этом он стал лидером команды по штрафным минутам (63) и силовым приемам (281).
Сезон-2025/26 станет для Уокера 7-м в клубе, куда он перебрался в качестве свободного агента 1 июля 2019 года.
Всего первый австралиец в истории НХЛ провел 229 матчей в регулярных чемпионатах, записав на свой счет 56 (28+28) очков, а также 122 минуты штрафа. Кроме того, Уокер является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона».
