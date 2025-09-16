Комаров о драке с Трямкиным: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Если надо заступиться за партнера, я всегда готов»

Александр Комаров подвел итоги матча против «Автомобилиста» (2:4).

На 39-й минуте игры Комаров подрался с Никитой Трямкиным, вступившись за Петра Хохрякова.

«Салават Юлаев » проиграл 3 из 4 матчей в сезоне-2025/26.

– Второй матч «Автомобилист» сильнее. Что не так?

– Надо выполнять тренерское задание и меньше удаляться. Плюс забивать моменты «5 на 5» и реализовывать большинство.

– Во втором периоде играли вторым номером, почему?

– Соперник пользовался нашими ошибками. Нам было необходимо использовать глубину в атаке, быть ответственнее в каждой смене и внимательнее на синей линии.

– Сегодня у вас состоялась драка с Никитой Трямкиным. Были ли сомнения перед стычкой, все-таки защитник «Автомобилиста» крупный игрок…

– Чем больше шкаф, тем громче падает. Так что если надо заступиться за партнера, то я всегда готов, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров .

Комаров и Трямкин подрались в матче «Автомобилиста» и «Салавата»