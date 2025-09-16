  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Комаров о драке с Трямкиным: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Если надо заступиться за партнера, я всегда готов»
1

Комаров о драке с Трямкиным: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Если надо заступиться за партнера, я всегда готов»

Александр Комаров подвел итоги матча против «Автомобилиста» (2:4).

На 39-й минуте игры Комаров подрался с Никитой Трямкиным, вступившись за Петра Хохрякова. 

«Салават Юлаев» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне-2025/26.

– Второй матч «Автомобилист» сильнее. Что не так?

– Надо выполнять тренерское задание и меньше удаляться. Плюс забивать моменты «5 на 5» и реализовывать большинство.

– Во втором периоде играли вторым номером, почему?

– Соперник пользовался нашими ошибками. Нам было необходимо использовать глубину в атаке, быть ответственнее в каждой смене и внимательнее на синей линии.

– Сегодня у вас состоялась драка с Никитой Трямкиным. Были ли сомнения перед стычкой, все-таки защитник «Автомобилиста» крупный игрок…

– Чем больше шкаф, тем громче падает. Так что если надо заступиться за партнера, то я всегда готов, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров

Комаров и Трямкин подрались в матче «Автомобилиста» и «Салавата»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
драки
logoНикита Трямкин
logoАлександр Комаров 2002
logoАвтомобилист
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов об уходе ряда лидеров из «Салавата»: «Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи»
сегодня, 21:14
Заварухин о 4:2 с «Салаватом»: «Рады победе. Заработали много ненужных удалений во 2-м и 3-м периоде, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков – показатель»
сегодня, 20:16
Козлов о том, кто способен заменить Ливо: «Если только Мозякин, но он закончил. Таких бомбардиров единицы»
1сегодня, 20:05
Главные новости
Гусев провел 600-й матч в регулярках КХЛ. У него 578 очков
сегодня, 20:58
«Детройт» показал форму к 100-летию клуба на сезон-2025/26
3сегодня, 20:36Фото
Козлов о том, кто способен заменить Ливо: «Если только Мозякин, но он закончил. Таких бомбардиров единицы»
1сегодня, 20:05
Веккионе, Лимож и Анас делят 1-е место в гонке бомбардиров КХЛ. У них по 7 очков в 4 играх сезона
6сегодня, 19:17
Кудашов после 2:5 от «Барыса»: «Удаления стали решающим фактором. Исправлять – есть методы. Это дисциплинарные наказания, штрафные санкции»
11сегодня, 18:58
Козлов о том, что «Салават» много пропускает: «У нас молодые защитники. Всей командой сейчас набиваем шишки, чтобы потом становиться сильнее»
10сегодня, 18:49
Ги Буше о 5:4 с «Динамо» Минск: «Мы сами себе создавали проблемы, теряли шайбу. Команда строится, приобретает уверенность, мы учимся выходить из сложных ситуаций»
5сегодня, 18:42
Судья Морозов о том, что игрок «Металлурга» бросил в него шайбу: «Разин улыбается, показывает на попу мне и пятюню ему отбивает. После игры хоккеист говорит: «Простите, так стыдно. Я вас видел»
4сегодня, 18:34
«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)
134сегодня, 18:17
«Вашингтон» показал 3-ю форму – красную с пикирующим орлом
8сегодня, 17:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Пономарев – молодой игрок, он прогрессирует и становится лучше и лучше. Надеюсь, мы увидим его уже в следующем матче»
2сегодня, 21:56
Сапего о работе с Ларионовым: «Все в восторге от тренировочного процесса. Много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, – стало больше мини-игр»
сегодня, 21:44
Козлов об уходе ряда лидеров из «Салавата»: «Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи»
сегодня, 21:14
Уил о 2:5 от «Барыса»: «Динамо» пропустило ужасные голы. Мы делаем много хороших вещей, но чего-то не хватает. Нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе»
сегодня, 20:47
Заварухин о 4:2 с «Салаватом»: «Рады победе. Заработали много ненужных удалений во 2-м и 3-м периоде, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков – показатель»
сегодня, 20:16
Ги Буше об игре «Авангарда»: «Пересечение синих линий – пока самая большая проблема для нас, над которой предстоит работать»
сегодня, 19:56
Умер экс-вратарь «Рейнджерс» и «Детройта», член Зала славы Эд Джакомин
1сегодня, 19:48
Кравец о 5:2 с «Динамо»: «Ребята лезли на ворота, не стеснялись идти в стыки. Мы показывали свой лучший хоккей! В 3-м периоде соперник психанул, но мы его наказали»
сегодня, 19:29
Потуральски забил 1-й гол в КХЛ. Форвард «Авангарда» набрал 1+2 в 4 играх сезона
сегодня, 17:59
Тренер «Адмирала» Тамбиев одержал 100-ю победу в КХЛ
1сегодня, 17:51Фото