Александр Медведев о смерти Гуденау: «Обуревает печаль. Его вовлеченность, знание процессов НХЛ и передача ноу-хау внесли большой вклад в фундамент, на котором до сих пор зиждется КХЛ»
Александр Медведев отметил вклад умершего Боба Гуденау в становление КХЛ.
Бывший глава Ассоциации игроков НХЛ ушел из жизни в 72 года. Он был консультантом руководства КХЛ при запуске лиги.
«Обуревает печаль. При создании КХЛ его вовлеченность с присущим ему энтузиазмом, знание до последнего винтика устройства и процессов НХЛ, бескорыстная передача своего ноу-хау внесли большой вклад в закладку фундамента, на котором до сих пор зиждется КХЛ.
Он был членом рабочей группы, которая допоздна засиживалась, готовя запуск КХЛ. Открытый, влюбленный в хоккей, с отличным чувством юмора человечище. Вечная ему память», – сказал первый президент КХЛ.
Умер экс-глава профсоюза игроков НХЛ и бывший консультант КХЛ Боб Гуденау. Он руководил Ассоциацией с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
