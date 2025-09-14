Александр Медведев о смерти Гуденау: «Обуревает печаль. Его вовлеченность, знание процессов НХЛ и передача ноу-хау внесли большой вклад в фундамент, на котором до сих пор зиждется КХЛ»

Александр Медведев отметил вклад умершего Боба Гуденау в становление КХЛ.

Бывший глава Ассоциации игроков НХЛ ушел из жизни в 72 года. Он был консультантом руководства КХЛ при запуске лиги.

«Обуревает печаль. При создании КХЛ его вовлеченность с присущим ему энтузиазмом, знание до последнего винтика устройства и процессов НХЛ, бескорыстная передача своего ноу-хау внесли большой вклад в закладку фундамента, на котором до сих пор зиждется КХЛ.

Он был членом рабочей группы, которая допоздна засиживалась, готовя запуск КХЛ. Открытый, влюбленный в хоккей, с отличным чувством юмора человечище. Вечная ему память», – сказал первый президент КХЛ.

