  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беттмэн о смерти Гуденау: «НХЛ скорбит в связи с его кончиной. Он был хоккеистом до мозга костей, опытным адвокатом и упорным защитником игроков в роли агента и главы профсоюза»
0

Беттмэн о смерти Гуденау: «НХЛ скорбит в связи с его кончиной. Он был хоккеистом до мозга костей, опытным адвокатом и упорным защитником игроков в роли агента и главы профсоюза»

Гэри Беттмэн выступил с заявлением в связи со смертью Боба Гуденау.

Бывший директор Ассоциации игроков НХЛ ушел из жизни в возрасте 72 лет.  

Он руководил профсоюзом с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов, во время которых комиссионер лиги Беттмэн был его главным оппонентом. 

«НХЛ скорбит в связи с кончиной Боба Гуденау. Он был хоккеистом до мозга костей. Боб был капитаном команды университета Гарварда и выступал на профессиональном уровне в IHL (с 1974 по 1976 год – Спортс). Потом он стал агентом и возглавил Ассоциацию игроков НХЛ. 

Он был опытным адвокатом и упорным защитником игроков – как в качестве агента, так и в роли главы профсоюза. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, а также многочисленным друзьям и поклонникам хоккея», – говорится в заявлении Беттмэна

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoГэри Беттмэн
logoАссоциация игроков НХЛ
logoНХЛ
Боб Гуденау
локаут
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Умер бывший глава профсоюза игроков НХЛ и консультант КХЛ Боб Гуденау. Он руководил Ассоциацией с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов
5сегодня, 03:15
Глотов о КХЛ: «Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте – толку мало. Правильнее всего – сделать 100% соглашений защищенными, хочешь расторгнуть – выплачивай как в НХЛ»
1612 сентября, 12:16
НХЛ отстранила Харта, Маклауда, Дюбе, Фута и Форментона до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты в лиге с 15 октября (Sportsnet)
5511 сентября, 20:40
Глава профсоюза игроков предложил делиться с хоккеистами деньгами от взносов за вступление новых франшиз. НХЛ отказалась
310 сентября, 12:20
Главные новости
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сочи», СКА примет «Ладу», «Ак Барс» против «Металлурга», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Северсталь» – с ЦСКА
535 минут назад
Флери о пробном контракте с «Питтсбургом»: «Способ замкнуть круг, идея исходила от Дубаса. Я увижу старых друзей и сыграю один период. В моем возрасте этого уже достаточно»
сегодня, 05:15
Ги Буше об изучении русского языка: «Знаю несколько слов, но складывать их в предложения не могу. Моя возлюбленная больше продуктивна, и мне порой стыдно за это»
1сегодня, 03:45
Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»
1сегодня, 03:30
Умер бывший глава профсоюза игроков НХЛ и консультант КХЛ Боб Гуденау. Он руководил Ассоциацией с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов
5сегодня, 03:15
Айкел может получить 13-14 млн долларов в год в «Вегасе» по новому контракту. Стороны обсуждают соглашение на 8 лет (Крис Джонстон)
21вчера, 21:48
Вице-президент КХЛ о доходах хоккеистов от рекламы: «Несопоставимы с их зарплатами, но суммы растут. Проводим обучение через проект «База», игроков учат коммерциализации личного бренда»
3вчера, 21:14
Вице-президент КХЛ о противостоянии СКА и «Шанхая» в медиа: «Между Mercedes и BMW была битва, в рекламе поддевали друг друга. Может, у клубов будет так же»
11вчера, 18:31
Роман Ротенберг: «Хочу поддержать Карпина как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать «Динамо» еще больше – энергия, больше энергии, синергия болельщиков и команды»
30вчера, 18:26
Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»
52вчера, 18:16
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь «Филадельфии» Харт подпишет 2-летний контракт с командой из Западной конференции НХЛ (Майкл Руссо)
15 минут назад
Директор «Металлурга»: «У Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина. На словах была, но она у клуба каждый год»
сегодня, 05:30
Гераськин о мотивации после обмена из «Металлурга»: «Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон – ошибка»
сегодня, 04:55
Широков о старте «Сибири»: «Летом получили высокие нагрузки, постепенно выходим из них. У нас обновленный состав, идет притирка – дайте команде немного времени»
сегодня, 04:45
Солянников об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Поддеть основного конкурента в регионе – прикольно. Однозначно перетащат кого-то из болельщиков. Еще и замануха со «СКА-Ареной»
1сегодня, 04:35
Прохоркин – 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ. Рекорд клуба у Рида Буше – 3, у Ягра и Найта их по 2
4сегодня, 04:25
Беруби о том, что Таварес остался в «Торонто»: «Я очень рад. В прошлом сезоне не увидел никаких признаков того, что он сбавляет. Главное для него – благо команды»
сегодня, 03:55
Директор Пушкинского музея: «Когда снимали «Молодежку», арена в Балашихе была пустой. К третьему сезону съемки стали невозможными из-за тренировок молодых хоккеистов»
3вчера, 22:03
Камалов о переходе в «Северсталь»: «Козыреву отказать не мог. Он хороший, честный, боевой мужик. Мне хотелось поиграть в такой хоккей»
1вчера, 20:27
Рыбар представил новый шлем на сезон-2025/26 – с чешуей дракона, гербом Словакии и именами супруги и дочери
вчера, 19:57Фото