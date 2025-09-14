Беттмэн о смерти Гуденау: «НХЛ скорбит в связи с его кончиной. Он был хоккеистом до мозга костей, опытным адвокатом и упорным защитником игроков в роли агента и главы профсоюза»

Гэри Беттмэн выступил с заявлением в связи со смертью Боба Гуденау.

Бывший директор Ассоциации игроков НХЛ ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Он руководил профсоюзом с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов, во время которых комиссионер лиги Беттмэн был его главным оппонентом.

«НХЛ скорбит в связи с кончиной Боба Гуденау. Он был хоккеистом до мозга костей. Боб был капитаном команды университета Гарварда и выступал на профессиональном уровне в IHL (с 1974 по 1976 год – Спортс). Потом он стал агентом и возглавил Ассоциацию игроков НХЛ.

Он был опытным адвокатом и упорным защитником игроков – как в качестве агента, так и в роли главы профсоюза. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, а также многочисленным друзьям и поклонникам хоккея», – говорится в заявлении Беттмэна .