  • Главный арбитр КХЛ: «Просим от судей той высокой концентрации, которая была у них в плей-офф, чтобы выйти на новый уровень качества судейства»
Главный арбитр КХЛ: «Просим от судей той высокой концентрации, которая была у них в плей-офф, чтобы выйти на новый уровень качества судейства»

Главный арбитр КХЛ поделился ожиданиями от судейства в новом сезоне.

5 сентября в Москве прошла встреча Алексея Анисимова с судьями лиги перед стартом нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Традиционно собрались с судьями, поговорили, указали на методические ошибки на предсезонке, в том числе, по новым правилам. Просим от них той высокой концентрации, которая присутствовала у них в плей-офф, чтобы выйти на новый уровень качества судейства.

Особенно, мы сказали это ребятам, в которых верим, которые еще не судили финал. Все в их руках, это главная мотивационная история – любой может при желании судить финал. Для этого есть все инструменты, и мы им поможем.

Что касается обновления правил, то мы довольны этой работой, по ходу предсезонки общались с клубами на эту тему. Пока в летних матчах было не так много моментов, где нужно было применять новые правила, но на данном этапе все справились», – сказал Анисимов. 

Источник: официальный сайт КХЛ
