Джиошвили о здоровье Михеева: «Когда карьера так обрывается, это полнейший ужас. Надеюсь, врачи сделают все возможное и помогут»

Максим Джиошвили пожелал здоровья одноклубнику Артему Михееву.

Ранее появилась информация , что Михеев может пропустить предстоящий сезон из-за проблем с сердцем. В прошлом сезоне форвард провел 80 матчей за «Динамо » с учетом плей-офф.

– Шоковая ситуация, в которую угодил Артем Михеев, стала серьезным ударом для коллектива? Как вообще восприняли ее, находясь внутри команды?

– Конечно, в 30 лет… Это очень тяжело… Даже не представляю, что Артем сейчас чувствует. Дай бог, чтобы он все это смог преодолеть.

Не знаю всех нюансов, но надеюсь, что врачи сделают все возможное и помогут ему. Когда вот так обрывается карьера, это полнейший ужас. Даже не знаю, что еще тут сказать.

Михей – отличный человек и партнер по команде. Верю, что у него все будет хорошо, – сказал нападающий «Динамо» Максим Джиошвили .

Кудашов о здоровье Михеева: «Допуска от медицины пока нет. Идут тесты, все продолжается»