  • Джиошвили о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб был важной ступенькой для многих ребят. Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут содержать команды»
Джиошвили о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб был важной ступенькой для многих ребят. Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут содержать команды»

Максим Джиошвили прокомментировал снятие «Витязя» с КХЛ.

Этим летом подмосковный клуб был расформирован из-за финансовых проблем.

– Еще один грустный вопрос. Невозможно не затронуть тему «Витязя». Тебя потрясло исчезновение клуба, в котором ты начал карьеру на уровне КХЛ? В одночасье профессиональный клуб уходит с хоккейной карты России.

– Не только для меня, но и для многих ребят клуб был важной ступенькой. Когда я там был, мы впервые в истории «Витязя» вышли в плей-офф и хорошо играли. Не могу сказать, что там внес большой вклад и много сыграл. Но поддерживал как мог (смеется).

Чем больше команд, тем интереснее. Надеюсь, все финансовые трудности скоро будут позади – и у нас будет больше команд из большего количества регионов.

– 22 клуба – это, наверное, очень мало для КХЛ, такой большой страны и ближнего зарубежья?

– А в какой лиге больше клубов? Только в одной.

– В НХЛ, но в России и регионов много.

– Регионов много. Однако люди просчитывают, возможно, что не все могут содержать команду КХЛ.

Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут находить возможность содержать хоккейные команды, – сказал форвард «Динамо» Максим Джиошвили.

Кудашов о снятии «Витязя» с КХЛ: «Решение областных властей. В России только «Краснодар», частично «Спартак» и «Акрон» – частные клубы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
