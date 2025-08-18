Дитц о канадцах, которым неинтересен хоккей: «Может быть, их стало больше. Страна становится более мультикультурной. Футбол прогрессирует, но в нем мы еще слабы»

Даррен Дитц высказался о канадцах, которым неинтересен хоккей.

«Может быть, сейчас их стало больше. Канада развивается, становится более мультикультурной страной. Некоторые ребята занимаются чем-то другим, но, думаю, хоккей – по-прежнему спорт номер один.

Тот же футбол прогрессирует, но, наверное, мы еще в нем слабы. Правда, я за ним особенно не слежу – некогда.

Сейчас вообще мало времени остается на что-либо, кроме хоккея и семьи. Хотя раньше увлекался драг-рейсингом – это автомобильные гонки на прямой трассе. И “Формулу-1” смотрю, болею за Льюиса Хэмилтона. Правда, сейчас у него тяжелый сезон», – сказал защитник минского «Динамо».



