Шайфли о приходе Тэйвса в «Виннипег»: «Почти идеальный сценарий. Он легенда – и для НХЛ, и для города. Я рад, что у нас есть парень с таким опытом и статусом»

Марк Шайфли рад приходу Джонатана Тэйвса в «Виннипег».

Ранее 37-летний экс-капитан «Чикаго », пропустивший 2 предыдущих сезона, подписал контракт с «Джетс» на один год с зарплатой 2 миллиона долларов. Также он может получить до 5 млн долларов в виде бонусов.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» родился и вырос в Виннипеге .

«Почти идеальный сценарий. Вернуться в родной город после двух лет паузы – в этом есть смысл. Я думал, что мы будем первыми в его списке. Очень рад, что он к нам присоединился.

Он легенда – и для НХЛ , и для города. Я много раз разговаривал с ним этим летом. Он очень рад вернуться в хоккей и быть в нашей команде. Я рад тому, что теперь у нас есть парень с таким опытом и статусом. Будет здорово сыграть вместе с ним», – сказал Шайфли .