Анатолий Емелин о СКА: «Приходят весьма средние по уровню игроки. Посмотрите, с кем из центров расстались и кого пригласили? Где спортивный принцип?»

Анатолий Емелин скептически высказался относительно селекции СКА.

«Глядя на новости из СКА , не перестаю удивляться. Клуб расстается с ключевыми игроками, многие из которых были лидерами в составе армейского клуба в последние годы.

Перечислять нет смысла – слишком много фамилий. Причем многие уходят, а клуб при этом еще выплачивает компенсацию. При этом слышал об уменьшении бюджета СКА на предстоящий сезон. Где логика?

В команду приходят весьма средние по своему уровню игроки, которые вряд ли смогут на равных бороться с другими клубами, претендующими на Кубок Гагарина.

Это значит, что в СКА впервые за долгие годы такая задача не ставится? Роль центрального нападающего, наряду с вратарской, является одной из самых ключевых.

Посмотрите, с кем из центров расстались и кого на их места пригласили? Где тут спортивный принцип? Он просто-напросто отсутствует», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Анатолий Емелин .