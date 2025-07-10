Кубка республики Башкортостан нет в расписании «Салавата» на межсезонье. Турнир проводился с 1999 года
Кубка республики Башкортостан нет в расписании «Салавата Юлаева» на межсезонье.
Уфимский клуб опубликовал летний план предсезонной подготовки.
Вместо традиционного домашнего турнира, который проводится с 1999 года (не состоялся только в 2015 и 2019 году), в нем значится участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске с 26 по 29 августа.
Ранее стало известно, что финансирование «Салавата Юлаева» будет сокращено.
Сообщалось, что в клубе установят внутренний зарплатный лимит в 500 млн рублей за сезон, едва превышающий пол зарплат в КХЛ (475 млн).
Артюхин о «Салавате»: «Результаты будут хуже, бюджет урезается, ключевые хоккеисты уходят. Если Ливо останется, с кем он будет играть без сильных партнеров»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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