Кетов вошел в штаб Ларионова в СКА
Евгений Кетов вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.
«Евгений Кетов вошел в тренерский штаб СКА. 39-летний специалист будет помогать Игорю Ларионову.
Армейцы желают Евгению Николаевичу удачи в новом сезоне!» – говорится на сайте СКА.
С апреля 2023 года Кетов был членом тренерского штаба Романа Ротенберга в СКА.
Ранее в штаб Ларионова также вошел Владимир Филатов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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