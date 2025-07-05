Кетов вошел в штаб Ларионова в СКА

Евгений Кетов вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.

«Евгений Кетов вошел в тренерский штаб СКА. 39-летний специалист будет помогать Игорю Ларионову.

Армейцы желают Евгению Николаевичу удачи в новом сезоне!» – говорится на сайте СКА.

С апреля 2023 года Кетов был членом тренерского штаба Романа Ротенберга в СКА .

Ранее в штаб Ларионова также вошел Владимир Филатов.