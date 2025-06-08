Дженсен перенес операцию на бедре, защитник «Оттавы» провел концовку сезона с травмой. Сроки восстановления не определены

Защитник «Оттавы» Ник Дженсен перенес операцию на бедре.

Об этом объявил владелец «Сенаторс» Стив Стэйос. Детали травмы не раскрываются, сроки восстановления 34-летнего защитнкиа пока не определены.

В регулярном чемпионате Дженсен провел 71 матч, набрал 21 (3+18) балл при показателе полезности +18. По среднему игровому времени (20:13) он стал восьмым в команде, а по количеству блокированных бросков (95) – пятым.

Сообщается также, что защитник играл в плей-офф с травмой. В 6 матчах Кубка Стэнли Дженсен не отметился результативными действиями.

«Ник – настоящий боец. То, что он продолжал играть на таком уровне, несмотря на травму, говорит о его характере», – заявил Стив Стэйос .