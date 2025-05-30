Перри вышел в финал Кубка Стэнли в 6-й раз в карьере – лучший результат среди действующих игроков и в XXI веке. Рекорд НХЛ – 12

Кори Перри вышел в финал Кубка Стэнли в 6-й раз в карьере.

Форвард «Эдмонтона » отметился заброшенной шайбой в пятом матче финала Западной конференции против «Далласа» (6:3, 4-1).

В текущем плей-офф на счету 40-летнего канадца стало 10 (7+3) очков в 16 играх при полезности «+4».

Выход в финал стал для Перри 6-м в карьере. Это лучший результат для действующих игроков НХЛ.

Ранее он доходил до решающей серии с «Анахаймом» в 2007 году (выиграл трофей), с «Далласом» в 2020-м (проиграл), с «Монреалем» в 2021-м (проиграл), с «Тампой» в 2022-м (проиграл) и с «Ойлерс» в 2024-м (проиграл).

Рекорд лиги (12 выходов в финал) делят Анри Ришар , Жан Беливо , Морис Ришар (все – с «Монреалем», 11, 10 и 8 титулов соответственно) и Ред Келли (с «Детройтом» и «Торонто», 8 титулов). Все они провели всю карьеру или большую ее часть в то время, когда в НХЛ выступали только 6 команд.

В XXI веке (начиная с 2001 года) лучший результат у Перри, обошедшего Петра Сикору (5 финалов – с «Нью-Джерси» в 2001 и 2012 году, с «Анахаймом» в 2003-м, с «Питтсбургом» в 2008-м и 2009-м) и Мариана Госсу (5 финалов – с «Питтсбургом» в 2008-м, с «Детройтом» в 2009-м, с «Чикаго» в 2010-м, 2013-м и 2015-м).

При этом Кори является единственным игроком в истории лиги, выходившим в финал с 5 разными командами.