Илья Ковальчук: «Не объявлял о завершении карьеры официально. Я свободный агент, звоните!»
Илья Ковальчук подчеркнул, что пока не объявлял о завершении игровой карьеры.
Ранее он допустил, что его профессиональная карьера подошла к концу. Последним клубом 41-летнего Ковальчука был «Спартак», за который он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.
«Я не объявлял официально о завершении карьеры. Наслаждаюсь семейной жизнью, играю в хоккей. Я свободный агент, звоните!» – заявил Илья Ковальчук.
Ковальчук о прощальном матче: «Подумаю, что-то сделаем – это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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