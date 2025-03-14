Илья Ковальчук: «Не объявлял о завершении карьеры официально. Я свободный агент, звоните!»

Илья Ковальчук подчеркнул, что пока не объявлял о завершении игровой карьеры.

Ранее он допустил , что его профессиональная карьера подошла к концу. Последним клубом 41-летнего Ковальчука был «Спартак», за который он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.

«Я не объявлял официально о завершении карьеры. Наслаждаюсь семейной жизнью, играю в хоккей. Я свободный агент, звоните!» – заявил Илья Ковальчук.

Ковальчук о прощальном матче: «Подумаю, что-то сделаем – это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным»