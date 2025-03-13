«Витязь» проигрывает по средней посещаемости 5 клубам ВХЛ – 2,7 тысячи зрителей. У «Куньлуня» – 1,4 тысячи, у «Металлурга» из Новокузнецка – 3,3, у «Югры» – 3,2
«Витязь» и «Куньлунь» проигрывают по средней посещаемости пяти клубам ВХЛ.
Спортс’’ составил рейтинг хоккейных городов России. Одной из частей исследования была оценка посещаемости матчей клубов.
Самый низкий результат в Фонбет чемпионате КХЛ показали «Витязь» и «Куньлунь» (2,7 тысячи и 1,4 тысячи зрителей соответственно).
Средняя посещаемость сразу нескольких команд Olimpbet ВХЛ превышает их показатели.
Эти клубы: «Металлург» Новокузнецк – 3,3 тысячи, «Югра» Ханты-Мансийск – 3,2 тысячи, «Молот» Пермь – 3,1 тысячи, «Южный Урал» Орск – 2,9 тысячи, АКМ Тула – 2,7 тысячи.
Самый хоккейный город России. Уникальное исследование Спортса’’
В Петербурге самые доступные цены на билеты в КХЛ – 195 рублей при средней зарплате 112,5 тысячи рублей. В Нижнем Новгороде и Уфе – наиболее высокие
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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