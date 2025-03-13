В Петербурге самые доступные цены на билеты в КХЛ – 195 рублей при средней зарплате 112,5 тысячи рублей. В Нижнем Новгороде и Уфе – наиболее высокие

Санкт-Петербург стал городом с самыми доступными билетами на КХЛ.

Спортс’’ составил рейтинг хоккейных городов России. Одной из частей исследования была оценка стоимости билетов. Она исходила из соотношения средней зарплаты в городе к стоимости наиболее дешевых билетов на матч.

Самые дорогие билеты – в Нижнем Новгороде (на «Торпедо» минимум за 850 рублей при средней зарплате в регионе в 68,5 тысячи) и Уфе (650/66,8 тысячи).

Дешевле всего сходить на «Локомотив » (150 рублей) и СКА (195 рублей), но за счет более высокой средней зарплаты (112,5 тысячи) именно Санкт-Петербург обошел всех по доступности.

Самый хоккейный город России. Уникальное исследование Спортса’’

Магнитогорск – самый хоккейный город России по версии Спортса’’, Челябинск – 2-й, Омск – 3-й, Петербург – 4-й