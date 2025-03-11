«Локомотив» выиграл Западную конференцию – впервые с сезона-2010/11. У клуба 95 очков после 64 матчей

«Локомотив» досрочно занял 1-е место на Западе по итогам регулярного сезона КХЛ.

Сегодня московское «Динамо » потерпело поражение от «Нефтехимика » (3:4) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, «Локомотив » досрочно гарантировал себе первое место в Западной конференции, набрав 95 очков после 64 матчей.

Ярославский клуб во второй раз в истории и впервые с сезона-2010/11 выиграл Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата.

У «Динамо » прервалась серия из 5 побед подряд. Команда тренера Алексея Кудашова занимает второе место на Западе с 83 очками после 63 игр.

«Нефтехимик» выиграл второй матч подряд. Команда под руководством Олега Леонтьева набрала 59 очков в 63 матчах и идет 9-й на Востоке.