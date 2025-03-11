Шипачев сделал 37-й ассист в сезоне и установил рекорд минского «Динамо» в КХЛ

Вадим Шипачев установил ассистентский рекорд «Динамо» Минск за одну регулярку.

Минский клуб проиграл СКА (1:3) в выездном матче Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард «Динамо » Вадим Шипачев отметился результативной передачей, которая стала для него 37-й по счету в текущем сезоне.

37-летний форвард побил клубный рекорд по количеству результативных передач за одну регулярку, который делили Чарльз Лингле (36 ассистов в сезоне-2014/15) и Джозеф Душак (36 ассистов в сезоне-2022/23).

На счету Шипачева стало 51 (14+37) очков в 61 матче текущего регулярного сезона.