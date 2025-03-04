Панарин забил в пустые ворота «Айлендерс» на 55-й минуте, набрав 1+1 во 2-м матче подряд. У него 63 очка в 59 играх в сезоне

Артемий Панарин забил «Айлендерс», набрав 1+1 во 2-м матче подряд.

Форвард «Рейнджерс » ассистировал Джей Ти Миллеру на 44-й минуте и поразил пустые ворота на 55-й в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:0).

На счету 33-летнего россиянина стало 63 (25+38) очка в 59 играх при полезности «минус 8». В двух последних матчах – 4 (2+2) балла.

Сегодня Панарин (17:52, 2:48 – в большинстве, «+2») 6 раз бросил в створ и 2 раза промахнулся.