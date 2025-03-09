Евгений Артюхин: «Буше внедрил в «Авангарде» свою систему игры и доходчиво объяснил ее принципы. Результат мы видим на льду в длительной победной серии»

Евгений Артюхин оценил игру «Авангарда» при главном тренере Ги Буше.

«Авангард» набрал 78 очков в 62 матчах и идет 6-м в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Прежде всего Буше внедрил в клубе свою систему игры, доходчиво объяснил хоккеистам ее принципы, заставил понять и принять их, а также действовать по заданию в каждом конкретном эпизоде матча, как бы он не складывался. Результат всего этого мы видим на льду в длительной победной серии «ястребов».

– Получается, что «Авангард» в одночасье стал главным претендентом на Кубок Гагарина от Востока?

– Не стал бы говорить об этом так однозначно. Думаю, что претендентами от Востока являются все клубы первой шестерки конференции, да и команды, занявшие 7-8 места, могут преподнести сюрпризы, как уже бывало не ранее.

Плей-офф абсолютно непредсказуем! Вспомните прошлый сезон, когда в публичном опросе никто из хоккейных людей не ставил на «Металлург», а в итоге именно магнитогорцы выиграли Кубок Гагарина . Что касается системности, то на мой взгляд, в этой же канве успешно и стабильно действует «Трактор». Но повторюсь, все это еще ни о чем не говорит, – сказал бывший нападающий СКА.