Сергачев забил «Нью-Джерси» и обновил личный рекорд по голам за сезон (11). У него 39 очков в 56 играх

Михаил Сергачев забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси» .

Защитник «Юты» стал автором единственного гола своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (1:3).

В активе 26-летнего россиянина стало 39 (11+28) очков в 56 играх в сезоне при полезности «минус 11».

Сергачев обновил личный снайперский рекорд за сезон (в рамках регулярок). Ранее он дважды забрасывал по 10 шайб (в 70 играх в сезоне-2019/20 и в 79 играх в сезоне-2022/23, «Тампа»).

Сегодня Михаил (23:17 – первое время в команде, 2:52 – в большинстве, 2:27 – в меньшинстве, «0») реализовал 1 из 2 бросков створ, сделал 3 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.