Губерниев о Скворцове: «Хочется, чтобы он внимательнее относился к здоровью. Как говорила Екатерина Великая, монарх должен быть деспотом по отношению к себе»
Дмитрий Губерниев поздравил Романа Скворцова с выздоровлением.
Ранее стало известно, что Скворцов прокомментирует матч Фонбет чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс» 26 февраля. Это будет его первый репортаж после инцидента с избиением в Новосибирске.
«Хочу пожелать Роману Скворцову всяческого здоровья. Очень рад, что он возвращается в эфир, и хочется, чтобы он повнимательнее относился к своему здоровью.
Роман – замечательный комментатор, и, как говорила Екатерина Великая, монарх должен быть деспотом по отношению к самому себе.
Скворцов – король комментаторов и должен следовать этой истине», – сказал Дмитрий Губерниев.
Комментатора Романа Скворцова выписали из больницы в Новосибирске
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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