Губерниев о Скворцове: «Хочется, чтобы он внимательнее относился к здоровью. Как говорила Екатерина Великая, монарх должен быть деспотом по отношению к себе»

Дмитрий Губерниев поздравил Романа Скворцова с выздоровлением.

Ранее стало известно , что Скворцов прокомментирует матч Фонбет чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс» 26 февраля. Это будет его первый репортаж после инцидента с избиением в Новосибирске.

«Хочу пожелать Роману Скворцову всяческого здоровья. Очень рад, что он возвращается в эфир, и хочется, чтобы он повнимательнее относился к своему здоровью.

Роман – замечательный комментатор, и, как говорила Екатерина Великая, монарх должен быть деспотом по отношению к самому себе.

Скворцов – король комментаторов и должен следовать этой истине», – сказал Дмитрий Губерниев .

Комментатора Романа Скворцова выписали из больницы в Новосибирске