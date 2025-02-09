Воронков сыграл 21:39 против «Рейнджерс» – 2-е время в сезоне. Форвард «Коламбуса» остался без очков в 3-м матче подряд
Дмитрий Воронков сыграл 21:39 против «Рейнджерс» – 2-е время в сезоне.
Форвард «Коламбуса» принял участие в матче с «Рейнджерс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Он выходил на лед в первом звене с Адамом Фантилли и Кентом Джонсоном.
24-летний россиянин остался без очков в 3-м матче подряд. Все свои минуты он отыграл в равных составах, так как за весь матч судьи дали только одно обоюдное удаление.
На счету Воронкова сегодня 1 бросок в створ, 1 силовой прием, 3 блока и 3 потери. В 47 играх в сезоне у него 35 (19+16) очков при полезности «+14».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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