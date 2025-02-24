Меркулов забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Уилкс-Бэрри» и стал 1-й звездой. Он делит 1-е место по очкам в фарме «Бостона» – 42 в 46 играх
Георгий Меркулов забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Уилкс-Бэрри».
Форвард «Провиденса» отличился в овертайме игры регулярного чемпионата против «Пингвинс» (5:4 ОТ) и был признан первой звездой.
24-летний россиянин набрал 42 (13+29) очка в 46 играх и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров фарма «Бостона» с Винни Леттьери.
В 3 матчах в регулярном чемпионате НХЛ за «Брюинс» на счету Меркулова 1 (0+1) балл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт АХЛ
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