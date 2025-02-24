Меркулов забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Уилкс-Бэрри» и стал 1-й звездой. Он делит 1-е место по очкам в фарме «Бостона» – 42 в 46 играх

Георгий Меркулов забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Уилкс-Бэрри».

Форвард «Провиденса » отличился в овертайме игры регулярного чемпионата против «Пингвинс» (5:4 ОТ) и был признан первой звездой.

24-летний россиянин набрал 42 (13+29) очка в 46 играх и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров фарма «Бостона » с Винни Леттьери.

В 3 матчах в регулярном чемпионате НХЛ за «Брюинс» на счету Меркулова 1 (0+1) балл.