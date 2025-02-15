Меркулов забил «Ютике». Он идет в топ-10 лучших бомбардиров АХЛ – 41 очко в 43 играх за фарм «Бостона»
Георгий Меркулов забил «Ютике».
Форвард «Провиденса» открыл счет в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Ютикой» (5:1).
На счету 24-летнего россиянина 41 (12+29) очко в 43 играх в сезоне за фарм «Бостона». В 3 играх за основу «Брюинс» он отметился 1 (0+1) баллом.
Меркулов входит в топ-10 лучших бомбардиров лиги (делит 6-е место с 4 другими игроками), отставание от лидера гонки – Эндрю Потуральски из «Барракуды» – составляет 4 балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем