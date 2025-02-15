Меркулов забил «Ютике». Он идет в топ-10 лучших бомбардиров АХЛ – 41 очко в 43 играх за фарм «Бостона»

Георгий Меркулов забил «Ютике».

Форвард «Провиденса » открыл счет в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Ютикой» (5:1).

На счету 24-летнего россиянина 41 (12+29) очко в 43 играх в сезоне за фарм «Бостона ». В 3 играх за основу «Брюинс» он отметился 1 (0+1) баллом.

Меркулов входит в топ-10 лучших бомбардиров лиги (делит 6-е место с 4 другими игроками), отставание от лидера гонки – Эндрю Потуральски из «Барракуды » – составляет 4 балла.