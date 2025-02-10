Кросби надеется сыграть за Канаду на Турнире четырех наций. Он отправился в Монреаль (ESPN)

Сидни Кросби надеется сыграть за Канаду на Турнире четырех наций.

Он отправился в Монреаль, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Кросби намерен позаниматься на льду в понедельник.

Нападающий «Питтсбурга » не играет с 5 февраля из-за травмы верхней части тела.

На счету Сидни Кросби 58 (17+41) очков в 55 играх сезона-2024/25.

Турнир четырех наций с участием сборных Канады , США, Швеции и Финляндии пройдет в Бостоне и Монреале с 12 по 20 февраля.