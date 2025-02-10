Кросби надеется сыграть за Канаду на Турнире четырех наций. Он отправился в Монреаль (ESPN)
Сидни Кросби надеется сыграть за Канаду на Турнире четырех наций.
Он отправился в Монреаль, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Кросби намерен позаниматься на льду в понедельник.
Нападающий «Питтсбурга» не играет с 5 февраля из-за травмы верхней части тела.
На счету Сидни Кросби 58 (17+41) очков в 55 играх сезона-2024/25.
Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии пройдет в Бостоне и Монреале с 12 по 20 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
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