Одному из рефери разбили нос в шуточной драке на Матче звезд КХЛ
Арбитры устроили шуточную драку во время Фонбет Матча звезд КХЛ.
В конце первого периода полуфинальной игры между дивизионом Чернышева и дивизионом Харламова арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев сбросили шлемы и сцепились в схватке. Кучава в борцовском стиле свалил коллегу на лед. У Сысуева в результате пошла кровь из носа.
Команда дивизиона Чернышева обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 10:6.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем