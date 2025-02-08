Одному из рефери разбили нос в шуточной драке на Матче звезд КХЛ

Арбитры устроили шуточную драку во время Фонбет Матча звезд КХЛ.

В конце первого периода полуфинальной игры между дивизионом Чернышева и дивизионом Харламова арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев сбросили шлемы и сцепились в схватке. Кучава в борцовском стиле свалил коллегу на лед. У Сысуева в результате пошла кровь из носа.

Команда дивизиона Чернышева обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 10:6.