Жамнов раскритиковал решение ИИХФ продлить отстранение россиян: «Обидно за молодых игроков, которых отстранили просто потому, что какой-то политический деятель так решил»

Алексей Жамнов раскритиковал решение ИИХФ продлить отстранение россиян.

«Больше обидно за молодые поколения, за ребят из юниорского и молодежного уровней. Для них неучастие в юниорских и молодежных чемпионатах мира – большая потеря.

Ребята лишены самого по себе представления о том, что значит выйти на лед в свитере национальной сборной. Мне очень жаль эти поколения ребят, которых отстранили просто потому, что какой-то политический деятель так решил.



Можно сколько угодно рассуждать на тему того, что должно произойти, чтобы Россию вернули на международную арену. Эти нюансы зависят не от нас. Если они захотят, то пустят нас. Не захотят – не пустят. Хоть все и кричат, что спорт вне политики, но у меня складывается мнение, что спорт очень зависим от политики.

Я считаю это неправильным. Олимпийские игры, которые проходили без российского флага, — это обидно. Для меня, как спортсмена, и для любого россиянина это неприемлемо. Но мы остаемся заложниками ситуации. Думаю, нам надо потерпеть. Не сомневаюсь, что нас вернут, но когда это произойдет, я не знаю», – сказал главный тренер «Спартака».