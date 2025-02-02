Гавриков сделал передачу в матче с «Каролиной». У защитника 2+15 и «плюс 9» в 50 играх

Владислав Гавриков сделал голевую передачу в игре с «Каролиной» (4:2).

Защитник «Лос-Анджелеса » прервал 16-матчевую серию без очков. Всего в 50 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 17 (2+15) баллов при полезности «плюс 9».

Сегодня за 27:50 – лучший показатель среди полевых игроков «Кингс» (5:06 – в меньшинстве) – у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».