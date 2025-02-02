Гавриков сделал передачу в матче с «Каролиной». У защитника 2+15 и «плюс 9» в 50 играх
Владислав Гавриков сделал голевую передачу в игре с «Каролиной» (4:2).
Защитник «Лос-Анджелеса» прервал 16-матчевую серию без очков. Всего в 50 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 17 (2+15) баллов при полезности «плюс 9».
Сегодня за 27:50 – лучший показатель среди полевых игроков «Кингс» (5:06 – в меньшинстве) – у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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