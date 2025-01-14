Гавриков о питании: «Сильно жестких фриков в «Кингс» нет. Кто-то старается есть безглютеновые макароны, не ест соусы. У нас есть диетолог, он следит за нашим рационом»
– У вас в команде есть заядлые ЗОЖники, которые тщательно следят за питанием?
– Есть парочка ребят. Кто-то старается есть безглютеновые макароны, не ест соусы. Но сильно жестких фриков нет.
У нас в команде есть диетолог, который следит за нашим рационом. Раз в полтора месяца проверяют состав тела, процент жира, после этого дают рекомендации, если упала мышечная масса или что-то еще.
– Ваши возрастные игроки: Даути, Копитар как-то по-особенному питаются?
– Не замечал. Но они в хорошей форме, значит, делают все правильно по отношению к своему телу.
– Своего шеф-повара как у Макдэвида у них нет?
– Я не слышал, чтобы у наших ребят такое было. Все в пределах нормы.
– У Игоря Ларионова в «Торпедо» сахар под запретом. У вас есть сладости?
– Есть. К этому у нас спокойно относятся. Все можно есть в меру.
– Задоров рассказывал, что может буквально за месяц легко набрать 5-10 кг, если не будет следить за питанием. Как у вас?
– У меня вообще нет такой проблемы. Я, наоборот, за лето теряю вес, уходят мышцы, но жира не набираю. Я всегда ем что хочу и когда хочу, – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.
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