Гавриков о питании: «Сильно жестких фриков в «Кингс» нет. Кто-то старается есть безглютеновые макароны, не ест соусы. У нас есть диетолог, он следит за нашим рационом»

Владислав Гавриков высказался о питании игроков «Лос-Анджелеса».

– У вас в команде есть заядлые ЗОЖники, которые тщательно следят за питанием?

– Есть парочка ребят. Кто-то старается есть безглютеновые макароны, не ест соусы. Но сильно жестких фриков нет.

У нас в команде есть диетолог, который следит за нашим рационом. Раз в полтора месяца проверяют состав тела, процент жира, после этого дают рекомендации, если упала мышечная масса или что-то еще.

– Ваши возрастные игроки: Даути, Копитар как-то по-особенному питаются?

– Не замечал. Но они в хорошей форме, значит, делают все правильно по отношению к своему телу.

– Своего шеф-повара как у Макдэвида у них нет?

– Я не слышал, чтобы у наших ребят такое было. Все в пределах нормы.

– У Игоря Ларионова в «Торпедо» сахар под запретом. У вас есть сладости?

– Есть. К этому у нас спокойно относятся. Все можно есть в меру.

– Задоров рассказывал, что может буквально за месяц легко набрать 5-10 кг, если не будет следить за питанием. Как у вас?

– У меня вообще нет такой проблемы. Я, наоборот, за лето теряю вес, уходят мышцы, но жира не набираю. Я всегда ем что хочу и когда хочу, – сказал защитник «Лос-Анджелеса » Владислав Гавриков .