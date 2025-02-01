Вязовой о «Сиэтле»: «Было приятно, что задрафтовали. Общаюсь со скаутом и тренером по развитию. В лагерь не звали, у меня и визы американской нет»
Семен Вязовой высказался о том, что «Сиэтл» выбрал его на драфте НХЛ.
Вратаря задрафтовали в 2021 году под общим 163-м номером.
«Было приятно, что задрафтовали. Все писали, поздравляли. У меня тогда была предсезонка в «Салавате», легионеры подходили, поздравляли. Даже они были в курсе.
Общаюсь со скаутом и тренером по развитию. Спрашивают, как в КХЛ идет развитие, как себя чувствую, как дела и все в таком духе. Бывает, что скаут спрашивает меня про игроков «Толпара».
В лагерь развития клуб не звал. У меня и визы американской нет. Не до этого совсем было», – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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