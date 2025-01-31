Будро о Миллере: «Он очень вспыльчив. Джей Ти сдерживает эмоции, а потом вдруг происходит взрыв. Но все командные вечеринки были организованы им»
Канадский специалист возглавлял «Ванкувер» с декабря 2021 года по январь 2023-го.
«Мы с Джей Ти говорили о том, что он слишком часто рубит с плеча, и он это понимал. После игр он часто смотрел видеозаписи и говорил: «Да, извини, чувак».
Иногда мы забываем, что он очень вспыльчив, но в то же время каждая командная вечеринка была организована им. Все, что происходило, происходило в его доме.
Когда он выходит на игру... Я встречал не так много людей, которые хотят побеждать больше, чем он. Иногда, когда все идет не так хорошо, он будто сдерживает эмоции, а потом вдруг происходит взрыв», – сказал бывший главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро на подкасте The Sheet.
Рутерфорд о конфликте Миллера и Петтерссона: «У «Ванкувера» нет решения, как сохранить их вместе. Они пытались, но иногда эмоции проникают глубоко и не получается их преодолеть»
Генменеджер «Ванкувера» о возможном обмене Миллера: «Я всегда стараюсь понять, как сделать команду лучше. Не собираюсь вдаваться в подробности»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий