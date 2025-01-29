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Рутерфорд о конфликте Миллера и Петтерссона: «У «Ванкувера» нет решения, как сохранить их вместе. Они пытались, но иногда эмоции проникают глубоко и не получается их преодолеть»

Джим Рутерфорд признал неразрешимый конфликт между игроками «Ванкувера».

Ранее появилась информация о сложных отношениях между форвардами Элиасом Петтерссоном и Джей Ти Миллером. Клуб изучал возможность обмена обоих игроков, но на данный момент они продолжают выступать за «Кэнакс».

«Долгое время мне казалось, что выход есть. Все работали над этим, включая вовлеченные стороны, но проблема решается только на короткий период времени, а потом снова разгорается. Похоже, решения, которое позволило бы сохранить эту команду вместе, нет.

Стороны понимают это, и я думаю, что они пытались. Знаете, иногда эмоции проникают глубоко, и, как бы люди ни старались, у них не получается этого преодолеть. Похоже, что именно это и происходит в данном случае.

Мы говорим о двух наших лучших нападающих. Это может быть очень тяжело для франшизы, не только в настоящем, но и в будущем, когда вы планируете превратить команду в претендента на чемпионство, а потом узнаете, что этого не произойдет.

Или, по крайней мере, этого не произойдет с теми игроками, которые у нас есть сейчас. Тогда приходится разрабатывать новый план», – сказал президент «Ванкувера» Джим Рутерфорд.

Канадский клуб идет на девятом месте в Западной конференции, набрав 54 очка за 49 матчей.

«Ванкувер» мог обменять Миллера в «Рейнджерс» на Хитила, Райана Линдгрена и выбор в 1-м раунде драфта. Стороны не смогли договориться о защите пика (The Athletic)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Globe and Mail
logoДжим Рутерфорд
logoВанкувер
logoНХЛ
logoЭлиас Петтерссон
возможные переходы
logoДжей Ти Миллер
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