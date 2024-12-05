Рутерфорд заявил, что «Ванкувер» не обменяет Джей Ти Миллера: «Не выдумывайте что-то в его ситуации. Это неуважительно»
Джим Рутерфорд заявил, что «Ванкувер» не обменяет Джей Ти Миллера.
19 ноября стало известно, что нападающий покинул расположение «Кэнакс» по личным причинам.
«Нет, мы не обмениваем его. Мы его поддерживаем. Не выдумывайте что-то о ком-то в его ситуации. Это неуважительно.
Люди, которые делают это ради развлечения или заработка, просто выдумывают слухи про обмен», – сказал президент «Ванкувера» Джим Рутерфорд.
В этом сезоне Джей Ти Миллер набрал 16 (6+10) очков в 17 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Province
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