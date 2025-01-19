Воробьев о 4:3 с «Сибирью»: «ЦСКА пропустил две шайбы в контратаках от звена, от которого нельзя было. Меняли все, чтобы найти агрессию, буллитеры и Гамзин отыграли на экстраочко»
Илья Воробьев высказался о победе ЦСКА над «Сибирью».
В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы одержали победу по буллитам со счетом 4:3.
– Важная победа, трудовая, рабочая. Пропустили две шайбы в контратаках от звена, от которого нельзя было. Потом сражались, вышли вперед, но дали возможность сравнять. Буллитеры и Гамзин отыграли на экстраочко.
– Что изменили по ходу игры?
– Перешли практически на три звена очень рано, меняли все, чтобы найти агрессию, которая нам была нужна, – сказал главный тренер ЦСКА.
ЦСКА набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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