Воробьев о 4:3 с «Сибирью»: «ЦСКА пропустил две шайбы в контратаках от звена, от которого нельзя было. Меняли все, чтобы найти агрессию, буллитеры и Гамзин отыграли на экстраочко»

Илья Воробьев высказался о победе ЦСКА над «Сибирью».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы одержали победу по буллитам со счетом 4:3.

– Важная победа, трудовая, рабочая. Пропустили две шайбы в контратаках от звена, от которого нельзя было. Потом сражались, вышли вперед, но дали возможность сравнять. Буллитеры и Гамзин отыграли на экстраочко.

– Что изменили по ходу игры?

– Перешли практически на три звена очень рано, меняли все, чтобы найти агрессию, которая нам была нужна, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.