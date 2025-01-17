Илья Федотов продолжит карьеру в системе «Юты» (Артур Хайруллин)

Илья Федотов продолжит карьеру в системе «Юты».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий Илья Федотов , который расторг контракт с «Сочи», продолжит карьеру в системе «Юты», – написал Хайруллин.

Напомним, 15 января «Сочи » расторг контракт с Федотовым. Клуб сообщил, что игрока командировали в «Ростов», но он не прибыл в команду ВХЛ, отказывался выполнять обязательства и сообщить о местонахождении.

В нынешнем сезоне Илья Федотов принял участие в 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 10 (4+6) очков.